Arbeidseconoom Stijn Baert kijkt voorbij gunstige cijfers voor werkloosheid: “1 procentpunt meer inactieven meer kost 2,4 miljard per jáár”

Japanse beurs fors lager door herople­ving viruszor­gen

20 april De aandelenbeurs in Japan is dinsdag fors lager gesloten. De vrees voor een mogelijke herinvoering van strengere coronamaatregelen in de grote Japanse steden Tokio en Osaka om de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in te dammen, wakkerde de zorgen aan over een vertraging van het economische herstel. Ook de technologiebedrijven stonden onder druk na het flinke verlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.