Apple wil van personeel in VS weten of ze gevaccineerd zijn

De iPhone-maker heeft personeel in een memo gevraagd hun status vrijwillig bekend te maken voor half september, ongeacht of ze op afstand of vanaf kantoor werken. Het bedrijf zegt de gegevens te gebruiken voor het verbeteren van zijn coronaprotocollen. Apple vroeg aan werknemers in verschillende staten in de VS al eerder om deze gegevens om daarmee aan lokale regels te voldoen.