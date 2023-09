Apple verliest 200 miljard aan beurswaarde na berichten over iPhone-verbod voor Chinese ambtenaren

Voor de tweede dag op rij krijgt het aandeel van Apple klappen. Dat heeft te maken met de berichtgeving over Chinese ambtenaren die van de overheid hun iPhone niet meer zouden mogen gebruiken voor hun werk. De beurswaarde van de Amerikaanse techgigant zakte de voorbije twee dagen met meer dan 6 procent of met bijna 200 miljard dollar (185 miljard euro). Dinsdag stelt Apple normaal gezien de iPhone 15 voor.

China is de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt voor Apple en was vorig jaar goed voor ruim 18 procent van alle inkomsten van de Amerikaanse reus uit Cupertino. Volgens analisten van onderzoeksbureau TechInsights verkocht Apple het laatste kwartaal meer iPhones in China dan in de VS. Apple zelf geeft nooit cijfers per land.

Bovendien worden de meeste producten van Apple in China gefabriceerd, bij Apples grootste toeleverancier Foxconn. Analist Tom Forte van investeerdersbank DA Davidson zei aan The Guardian dat “honderdduizenden, misschien wel meer dan een miljoen mensen” in China voor Apple werken.

Met een beurswaarde van zo’n 2,8 triljoen dollar (2,6 triljoen of 2.600 miljard euro) is Apple het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Dat maakt ook dat het virtuele waardeverlies van de voorbije dagen oploopt tot ongeveer 185 miljard euro. Ook de aandelen van sommige toeleveranciers daalden overigens in waarde. Qualcomm, ‘s werelds grootste leverancier van chips voor smartphones, verloor gisteren 7 procent aan beurswaarde.

De aanleiding voor die gedaalde beurswaarde is een artikel dat woensdag in ‘The Wall Street Journal’ verscheen. De gezaghebbende Amerikaanse krant schreef dat Peking federale ambtenaren voortaan verbiedt om hun iPhone mee naar kantoor te brengen of te gebruiken voor het werk. Gisteren deed Bloomberg daar nog een schepje bovenop: ook werknemers van staatsbedrijven en -agentschappen zouden onder dezelfde iPhone-ban vallen. Zoals energiegigant PetroChina, dat miljoenen werknemers telt.

De spanningen tussen China en de Verengde Staten (en andere westerse landen) zijn niet nieuw. Begin dit jaar bereikten de VS, Nederland en Japan nog een akkoord om de export van geavanceerde chipproductiemachines naar China te beperken. In een reactie legde China de uitvoer van twee essentiële materialen voor halfgeleiders aan banden.

Mogelijk wil China het de VS nu betaald zetten dat de Amerikanen eerder al sommige overheidsmedewerkers niet langer toestonden om Chinese smartphones van het merk Huawei te gebruiken. Westerse overheden legden ook al maatregelen op voor het gebruik van het Chinese TikTok.