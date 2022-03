Apple-leverancier legt productie in Shenzhen stil vanwege lockdown

Vanaf 2024 is samenvoe­ging BNP Paribas Fortis en bpost bank compleet: dit verandert er allemaal

Klanten van BNP Paribas Fortis en haar bankmerk Hello bank! zullen vanaf 1 januari 2024 voor al hun financiële basistransacties ook terechtkunnen in een postkantoor. Omgekeerd zullen alle klanten van bpost bank hun verrichtingen eveneens kunnen doen in een filiaal van BNP Paribas Fortis. Die mogelijkheid is het gevolg van de volledige overname van bpost bank door BNP Paribas Fortis eerder dit jaar.

11 maart