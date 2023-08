Apple-evenement op 12 september, nieuwe iPhones verwacht

Amerikaan­se topbeleg­ger die huizencri­sis voorspelde, zet nu 1,6 miljard in op een andere voorspel­ling

Michael Burry (52), de topbelegger die in 2008 de kredietcrisis in de Verenigde Staten voorspelde en daar miljarden mee verdiende, gokt nu voor 1,6 miljard dollar (ongeveer 1,5 miljard euro) op een crash van de aandelenbeurs Wall Street. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Burry staat bekend om zijn beursvoorspellingen. In 2015 werd de film ‘The Big Short’ over hem gemaakt.