Apple als eerste beursbedrijf meer dan 3.000 miljard dollar waard

Europese gasprijzen starten jaar lager, maar schieten weer de hoogte in

De aardgasprijs is maandag zwaar aan het jojoën. Nadat de prijs in het vooruitzicht van stijgende voorraden en mildere temperaturen dalend het jaar was begonnen, zorgt ongerustheid over leveringen van Russisch gas opnieuw voor nervositeit en fors stijgende prijzen.

15:11