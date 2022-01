Antwerpse UCoin leverde lokale economie ruim 12 miljoen euro op

Het Antwerpse stadsbestuur lanceerde de UCoin in juni vorig jaar. In eerste instantie kregen 16.000 stadsmedewerkers een consumptiekrediet ter waarde van telkens 300 euro, om te spenderen bij deelnemende lokale zaken. Eén derde moest de klant dan uit eigen zak betalen, twee derde kon met de UCoins gebeuren. In een tweede fase was er de wedstrijd “Ik koop Antwerps” voor het brede publiek, waarbij winnaars een soortgelijke korting kregen mits overnachting in een erkend Antwerps hotel. 31 december was de laatste dag waarop de UCoin besteed kon worden. In totaal registreerden meer dan 2.000 zaken zich.