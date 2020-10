Anglicaanse kerk keert zich tegen brexitbeleid premier Johnson

Steeds meer jongeren verdienen geld met gamen en dat kan gevolgen hebben voor belasting­brief: “Ook voor die van de ouders”

15 oktober Online gamen was nog nooit zo populair, en wie er een beetje talent voor heeft kan er anno 2020 ook flink z’n boterham (lees: miljoenen) mee verdienen. Maar wat als je minderjarige zoon- of dochterlief prijzengeld wint met computergames? Word je daarop belast? Michel Maus, belastingexpert in ons geldpanel, boog zich over het vraagstuk en wil ouders waarschuwen. “Ook hier zal de fiscus een graantje willen meepikken.”