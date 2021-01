ANALYSE. De toekomst van de luchtvaart: “Tijd van spotgoedkope vliegtickets keert niet meer terug”

Naast geur en smaak laat corona nog iets verdwijnen: witte strepen aan een staalblauwe hemel. Na een klein jaar zijn de meeste vliegtuigen nog slechts gewoon tuigen. Vliegen doen ze niet meer. Na een onzachte buiklanding veerde de sector afgelopen zomer wel wat op, maar nu de virusgolven en de varianten elkaar in sneltempo opvolgen, is de situatie uiterst penibel. Het is vooral geld dat vliegt - de deur uit. De International Air Transport Association (IATA) becijferde dat de volledige sector wereldwijd - van de vliegtuigbouwers, de maatschappijen en de bagagisten tot de bedrijven die de broodjes smeren en de parking poetsen - vorig jaar 407 miljard euro misliep. Hoewel het vrachtverkeer lichtjes steeg, daalde het totale aantal vliegbewegingen in 2020 in ons land met 59%, tot 95.813. In 2019 waren dat nog 234.460 landingen en opstijgingen. We zagen 22,6 miljoen vliegtuigpassagiers minder in een jaar tijd. Wat een omzetverlies van 2,6 miljard euro betekende en een negatieve impact op het hele bruto binnenlands product had van ruim 6 miljard euro. IATA schat dat in ons land 77.500 banen in de luchtvaartindustrie op het spel staan door corona, en voorspelt niet snel beterschap.