Amper 2,5% van firmawagens zit nu al in stopcontact

Volkswagen ziet verkoop met vijfde stijgen in eerste kwartaal

16 april Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft de wereldwijde verkoop tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met een vijfde zien toenemen, tot 2,43 miljoen wagens. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt in Wolfsburg. De stijging was vooral te danken aan erg sterke resultaten in China.