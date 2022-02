Amerikaanse minister van Financiën: hoge inflatie is onacceptabel

Amerikaan­se inflatie stijgt verder tot 7,5 procent, en dat is meer dan verwacht

De inflatie in de Verenigde Staten is verder toegenomen tot 7,5 procent in januari, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Werk donderdag bekend. Dat was meer dan verwacht, zeker nu de Amerikaanse centrale bank heeft laten verstaan dat ze volgende maand de rente gaat optrekken.

10 februari