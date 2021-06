Amerikaanse klimaatgezant wil “oorlogsmentaliteit” voor aanpak klimaatverandering

“We moeten hier een soort oorlogsmentaliteit krijgen,” zei Kerry op een conferentie van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Hij riep landen, waaronder ook de Verenigde Staten, op om hun bureaucratie te versoepelen zodat er sneller kan worden gehandeld. “We kunnen het ons niet veroorloven om tien jaar lang rechtszaken te voeren en te doen alsof we dit probleem gaan aanpakken. Dat gaat gewoon niet gebeuren.”

Lees ook PREMIUM Ons klimaat wordt steeds warmer: tuinexperte toont welke exotische bloeiers voortaan ook bij ons overleven

Om de klimaatafspraken na te komen, zou de wereld de komende tien jaar elke dag het grootste zonneveld ter wereld moeten ontplooien. “Doen we dat? We komen nog niet eens in de buurt,” aldus Kerry.

“Tijdens de Tweede Wereldoorlog produceerden we elk uur een B24-bommenwerper in de Ford Motor Company-fabriek, dus we wisten dat we dat moesten doen. Nu zouden we aan hetzelfde tempo zonnepanelen moeten produceren en helpen om ze in te zetten, en de multilaterale ontwikkelingsbanken moeten bijspringen en er mee voor zorgen dat het vlot verloopt, zodat ze dergelijke investeringen kunnen werken.”

Klimaattop VS

In april organiseerde de Amerikaanse president Joe Biden een tweedaagse klimaattop voor veertig landen. Biden wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 terugbrengen met 50 tot 52 procent in vergelijking met niveau van 2005. Tegen 2050 zou de netto-uitstoot nul moeten bedragen. In dezelfde maand bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad op hun beurt al een akkoord om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te doen dalen ten opzichte van 1990. Het is echter nog niet duidelijk welke inspanningen grote vervuilers als China en Rusland zullen leveren.