Amerikaanse kledingketen GAP sluit mogelijk Europese winkels

Showbizz Fins magazine reageert op ophef om decolleté van premier: “Bij anderen was dit geen probleem”

11:09 Er is ophef ontstaan rond beelden van de Finse premier in een tijdschrift. Op één van de foto’s in de oktobereditie van Trendi is te zien hoe Sanna Marin (34) poseert in een blazer, waaronder ze geen kleding draagt. Dat deed stof opwaaien, al laat het blad weten de kritiek “hypocriet te vinden.”