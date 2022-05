Amerikaanse inflatie vertraagt voor het eerst in acht maanden

De consumptieprijzen lagen in april gemiddeld 8,3 procent hoger dan een jaar eerder, waar dat in maart nog 8,5 procent was. Dat was het hoogste niveau sinds december 1981.

Om de hoge inflatie tegen te gaan, is de Federal Reserve (het stelsel van centrale banken in de VS) in maart begonnen met de rente op te trekken, toen met een kwart procentpunt. In april voerde de Fed het tempo op met een renteverhoging van een half procentpunt. Dat was de grootste renteverhoging sinds 2000. Fed-voorzitter Jerome Powell zei toen dat bij de komende rentevergadering opnieuw rentestappen van een half procentpunt op tafel liggen.