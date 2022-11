Amerikaanse centrale bank verhoogt rente voor vierde keer op rij met 75 basispunten

PepsiCo wil deel van personeel in België ontslaan: “Betrokken diensten tellen 250 tot 280 werknemers”

Het Belgische filiaal van de Amerikaanse multinational PepsiCo (Pepsi, Seven Up, Lay's...), gevestigd in Zaventem, is van plan de procedure-Renault op te starten om personeel te ontslaan. Dat schrijft de krant ‘L’Avenir’ zaterdag.

22 oktober