Amerikaanse centrale bank verhoogt rente opnieuw met 25 basispunten

Moet je bezorgd zijn om de stabili­teit van je eigen bank nu problemen naar Europa overwaaien? Expert legt uit

Amper enkele dagen na het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, is het aandeel van Credit Suisse in vrije val gegaan. Gaat de Zwitserse bank andere Europese banken meesleuren? Stevenen we af op een nieuwe bankencrisis? En dreigt mijn bank ook te wankelen? We vragen het aan HLN-expert Pascal Paepen, professor Bank en Beurs aan de KU Leuven en oprichter van spaarvarkens.be. “Nu in paniek verkopen op het laagste niveau, dat moet je niet doen.”