Amerikaanse centrale bank bouwt coronasteun af

ECB-baas acht renteverho­ging volgend jaar "heel onwaar­schijn­lijk”

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft opnieuw geprobeerd om een punt te zetten achter speculaties over een renteverhoging in 2022. Topvrouw Christine Lagarde benadrukte woensdag in Lissabon dat het “heel onwaarschijnlijk” is dat het zover zal komen.

16:50