Amerikaanse centrale bank behoudt laag rentetarief, hint op renteverhoging in maart

Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, houdt het belangrijkste rentetarief op de uitzonderlijke lage stand tussen 0,0 en 025 procent. Dat heeft de Fed woensdagavond aangekondigd. In het rentebesluit zegt de Fed wel dat het “snel passend” zal zijn om de rente verhogen. Dat is een hint naar een renteverhoging in maart.

“Met een inflatie ruim boven de 2 procent en een sterke arbeidsmarkt, verwacht het comité dat het snel passend zal zijn om de rente te verhogen”, aldus de Amerikaanse centrale bank woensdag. Het zou gaan om een verhoging met een kwart procentpunt. Het zou de eerste renteverhoging zijn sinds december 2018. De Fed gaf ook aan te zullen stoppen met het opkopen van obligaties.

De inflatie steeg in de Verenigde Staten in december tot maar liefst 7 procent, het hoogste cijfer sinds 1982. De oplopende inflatie houdt onder meer verband met de hoge energieprijzen, stijgende loonkosten en de problemen in de wereldwijde toeleveringsketens. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent.

De Fed heeft al laten weten voor dit jaar meerdere renteverhogingen te voorzien om de hoge inflatie in het land aan te pakken, en hintte op een volgende renteverhoging in maart. Het zou gaan om de eerste verhoging sinds 2018. Toch was er op de financiële markten de afgelopen dagen sprake van spanning. Veel beleggers maakten zich zorgen dat de Fed het beleid nog meer zou kunnen aanscherpen.

Tijdens de vorige vergadering was de Fed nog zeer bezorgd over de omikronvariant van het coronavirus, waarover nog weinig bekend was. Inmiddels wijst alles erop dat de ziekteverschijnselen van die variant veel minder ernstig zijn, waardoor de gevolgen voor de economie minder heftig zullen zijn. Ook dat lijkt de weg te openen voor een snellere renteverhoging.

Een hoger rentetarief maakt risicovollere beleggingen, zoals aandelen, minder aantrekkelijk. De nakende renteverhoging in de VS zorgde de voorbije weken dan ook al voor verliezen op de beurzen wereldwijd. In 2020 werd de rente scherp verlaagd om de economische schade door de coronapandemie in te perken. Dit leidde tot een fors herstel en nieuwe recordstanden op de aandelenmarkten.

Oekraïne

Ook de onzekerheid over de situatie tussen Rusland en Oekraïne blijft boven de markten hangen. Westerse leiders hebben overlegd over nieuwe sancties tegen Rusland als het buurland Oekraïne binnenvalt. De Britse premier Boris Johnson zei dat de sancties "zwaarder dan ooit" zullen zijn en dat Rusland mogelijk zal worden uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Rusland verklaarde dat Europa in dat geval geen Russisch gas meer kan kopen omdat het land geen betalingen kan ontvangen.

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten vandaag kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen weinig risico in afwachting van de uitkomsten van de belangrijke rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. Maar op de beurs van Tokio is de sterindex Nikkei woensdag wel gedaald naar het laagste niveau in meer dan een jaar. De Nikkei eindigde de dag met een verlies van 0,44 procent op 27.011,33 punten. De breed samengestelde Topix-index verloor 0,25 procent tot 1.891,85 punten.

De techsector zal mogelijk bewegen op de sterke resultaten van Microsoft. Het Amerikaanse tech- en softwarebedrijf blijft profiteren van een toenemende vraag naar producten die werknemers nodig hebben om thuis te werken vanwege de pandemie en presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht.

Herstel

De Europese beurzen herstelden zich gisteren al enigszins na de zware koersverliezen een dag eerder en lieten vandaag zelfs een sterk herstel zien. Vooral de aandelen in de luchtvaart- en reissector gingen flink vooruit door optimisme over een sterke heropleving van het toerisme nu de EU-landen vanaf februari geen extra test of quarantaine meer vragen van reizigers met een Europese coronareispas. De Brusselse Bel20-index ging vanochtend 1,5 procent hoger naar 4.090 punten. Amsterdamse AEX-index noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent hoger op 750,32 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,6 procent.

Wall Street sloot gisteren lager na een wilde koersrit. De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 34.297,73 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 2,3 procent.