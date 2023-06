Amerikaanse beurswaakhond klaagt cryptogigant Binance aan: digitale valuta diep in de min

Binance en Zhao zouden verkeerd zijn omgesprongen met de inleg van klanten, investeerders en toezichthouders hebben misleid en de regels rondom effecten hebben overtreden. SEC-voorzitter Gary Gensler stelt dat consumenten hun “zuurverdiende bezittingen” niet “via of bij deze onwettelijke platformen” zouden moeten onderbrengen.

In het document dat de SEC heeft ingediend bij de federale rechtbank van Washington, is sprake van in totaal dertien aanklachten. Binance zou geopereerd hebben zonder licentie in de VS.

Het bedrijf krijgt onder meer het verwijt “een uitgebreid web van misleiding” te hebben gecreëerd, waaronder het opzetten van “schijncontroles” om te kunnen blijven opereren. Klanten met een grote portefeuille konden een beroep doen op een VPN-verbinding, om te verhullen dat ze vanuit de VS handelden, bericht de Amerikaanse zender ‘CNBC’. Er zou ook voor miljarden dollar aan fondsen zijn overgemaakt aan het Europese bedrijf van Zhao. Daarnaast is er ook sprake van “marktmanipulatie” en zou Zhao zelf hebben gehandeld in crypto’s.

Reactie Binance

Binance noemde de aanklacht in een reactie teleurstellend. De cryptobeurs zegt lang met de SEC in gesprek te zijn geweest om de zaak te schikken. Ook zegt Binance zich voor de rechter te zullen verweren. Binance is geen beursgenoteerd bedrijf in de VS. De cryptobeurs heeft geen officieel hoofdkantoor, maar valt onder de regels van eilandstaat Bermuda, dat door sommigen als een belastingparadijs wordt gezien.

In de Verenigde Staten is Binance al sinds 2019 verboden. Daarna richtte het bedrijf dochter Binance.US op dat aan alle regels zou voldoen, maar ook die is al in zes staten verboden. En krijgt nu dus de autoriteiten achter zich aan omdat Binance.US niet echt losstaat van het moederbedrijf.

Cryptomunten werden flink minder waard na het nieuws van de Amerikaanse aanklacht. Zo werd bitcoin 6,3 procent minder waard op ruim 25.500 dollar (omgerekend 23.804 euro). Andere cryptomunten verloren tot haast 10 procent aan waarde.