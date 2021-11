"Amazon wil schikking treffen met Europese Commissie"

Vlaamse schuld­graad stijgt door tot bijna 100 procent in 2026

De Vlaamse schuldgraad blijft de komende jaren verder stijgen, tot een niveau van 97,05% in 2026. Dat blijkt uit de meerjarenraming 2021-2026 die eind oktober door de Vlaamse regering is ingediend in het Vlaams parlement. Volgens de allerlaatste cijfers, die maandagavond verspreid werden, zou de schuld over vijf jaar iets lager uitkomen, op 94,22%. Maar volgens parlementslid Maurits Vande Reyde zijn de cijfers hoe dan ook zorgwekkend en wijzen ze nogmaals op de urgentie van het afremmen van de schuldgroei om toekomstige crises aan te kunnen en om beleid te financieren. De rente op de schuld loopt namelijk aanzienlijk op.

8 november