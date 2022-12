Amazon wil overtollige ruimte in vrachtvliegtuigen verkopen aan andere partijen en denkt aan ananas en zalm als lading

De Croo waarschuwt voor de-industria­li­se­ring van Europa: “Landen zijn elkaars kersen aan het stelen”

De Belgische premier Alexander De Croo heeft bij zijn aankomst op de Europese top in Brussel gepleit voor een gemeenschappelijk Europees antwoord op de hoge energieprijzen en de Amerikaanse staatssteun voor hernieuwbare energie. “We staan op een punt waar we riskeren te de-industrialiseren in Europa. Landen zijn elkaars kersen aan het stelen”, waarschuwde hij.

15 december