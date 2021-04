Amazon verhoogt lonen van half miljoen werknemers

De loonsverhoging gaat in mei en juni in en moet er ook voor zorgen dat Amazon een aantrekkelijkere werkgever wordt. Het bedrijf zegt tienduizenden werknemers extra nodig te hebben in de VS. Normaal gesproken bekijkt Amazon de salarissen pas in de herfst, voor de verkooppiek in het najaar. De loonsverhoging geldt maar voor een deel van het personeel in de distributiecentra. Het salaris van de andere werknemers wordt later in het jaar bekeken.