Amazon-topman Jeff Bezos nu weer rijker dan Elon Musk

Koperprijs naar hoogste niveau in negen jaar

15 februari De prijs voor koper is op de financiële markten naar het hoogste niveau in negen jaar gestegen. De prijs voor duizend kilogram van het metaal steeg maandag op de grondstoffenbeurs LME in Londen tot 8.406 dollar, of de hoogste stand sinds 2012. Koper geldt vanwege zijn brede gebruik in de industrie als conjunctuurbarometer.