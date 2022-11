Amazon stopt met aannemen extra personeel om economisch ontij

Regering maakt 6 miljoen euro vrij voor ontwikke­ling groen staal

De federale regering maakt 6 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van groen staal in ons land. Dat heeft de ministerraad beslist. Staal is onmisbaar in de moderne economie, maar de productie van staal is erg vervuilend, omdat de extreem hoge temperaturen die nodig zijn om ijzererts te smelten in een hoogoven met behulp van cokes, een soort steenkool, worden bereikt.

28 oktober