Amazon splitst aandeel in twintig

Volkswagen schort activitei­ten in Rusland op

Volkswagen, de grootste autogroep van Europa, schort wegens de oorlog in Oekraïne zijn activiteiten in Rusland op. Dat heeft de Duitse groep bekendgemaakt. Tot nader order wordt de productie van voertuigen in Rusland stopgezet. Ook de export van voertuigen naar Rusland wordt onmiddellijk gestopt.

3 maart