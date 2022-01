Amazon opent kledingwinkel

Discountke­ten Action opent in Praag zijn tweedui­zend­ste filiaal

Discountketen Action opent op donderdag zijn tweeduizendste filiaal. De nieuwste winkel is gesitueerd in de Tsjechische hoofdstad Praag. Volgens Action-topvrouw Hajir Hajji, die zelf ooit als vakkenvuller begon bij de keten, is de opening “een geweldige mijlpaal”. Ze gaf daarbij gelijk aan dat de keten in de nabije toekomst nog sneller wil groeien.

8:16