Amazon krijgt half miljoen dollar boete voor niet correct inlichten van personeel over coronabesmettingen

General Electric splitst zich in drie bedrijven

Het aandeel General Electric (GE) was dinsdag bij de start van de handel op Wall Street de grote winnaar. Het Amerikaanse conglomeraat had eerder op de dag aangekondigd zichzelf in drieën te zullen splitsen, onder andere om waarde voor aandeelhouders te creëren. Daarmee kreeg het de handen van beleggers op elkaar. Het aandeel won in de eerste handelsminuten meer dan 7 procent.

9 november