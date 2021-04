Amazon erkent dat werknemers soms moeten plassen in flessen

Ex-rechter­hand onthult geheimen achter succes van Bezos’ Amazon: “Jeff sprak altijd als laatste, om niet nagepraat te worden”

24 februari Begonnen in een garage boeken te verkopen en vandaag een imperium dat op de beurs 1.400 miljard euro waard is. Amazon is een wonder, een magische parabel uit de ondernemersbijbel. Nee, zegt Bill Carr, jarenlang luitenant van Amazon-baas Jeff Bezos. “Jeff is geweldig, maar door slimme principes is Amazon een machine die nog tientallen jaren zal draaien.” Tegendraads werken is de boodschap. Dit zijn de belangrijkste lessen van Bezos’ rechterhand.