Amazon en Apple spelen tientallen miljarden aan beurswaarde kwijt

Economi­sche groei VS vertraagd door tekorten en opleving virus

De Amerikaanse economie kende in het derde kwartaal de traagste groei in meer dan een jaar tijd. In delen van de Verenigde Staten stijgt het aantal coronabesmettingen weer, wat volgens het Bureau of Economic Analysis het herstel van de crisis belemmerde. De oplopende besmettingscijfers verergeren bovendien knelpunten in de aanvoer van goederen, wat tot tekorten leidt.

28 oktober