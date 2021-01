“Alsof vlak voor mijn neus een treinongeval gebeurt”: wie is de man achter het leger kleine beleggers dat de beurs doet beven?

Wat is er precies aan de hand? Wel, alle ogen zijn momenteel gericht op GameStop. De noodlijdende winkelketen is een speelbal geworden van beleggers die elkaar rauw lusten. In de ene hoek: de shortsellers, die geld verdienen als ze correct voorspellen dat een beurskoers zal zakken. In de andere hoek: een leger van kleine beleggers dat zich verenigde via WallStreetBets en de koers opzettelijk zo snel mogelijk de hoogte in jaagt. Met relatief kleine sommen geld veroorzaken ze golven op de beurs, waardoor de ‘aasgieren van de beurs’ verplicht zijn hun verlies te slikken. Meer informatie over de precieze werking vindt u hier.

De gevolgen zijn alvast indrukwekkend. GameStop was begin dit jaar gedoemd ten onder te gaan, nu is het bedrijf plots miljarden waard.

Meer rock-’n-roll

Toen Rogozinski in 2012 het forum oprichtte, had hij nooit kunnen vermoeden dat er zo’n impact zou volgen. “Ik wilde wat extra geld verdienen, bovenop mijn loon als IT-consultant”, klinkt het in de ‘Wall Street Journal’. “Als ik in bepaalde forums om beursadvies vroeg, kreeg ik echter meestal te horen dat ik te riskant bezig was.”

Dat kon meer rock-’n-roll, vond Rogozinski. Weg met de voorspelbaarheid, een stevige gok op tijd en stond moest kunnen. Die YOLO-mentaliteit (you only live once; nvdr) sloeg zodanig aan dat hij miljoenen volgers op het forum kreeg. En zo’n leger betekent natuurlijk ook macht.

“In de beurswereld gaat het er meestal heel pretentieus aan toe. ‘Kijk eens hoe rijk ik ben’, luidt het devies. Op WallStreetBets komen beleggers er ook gewoon eerlijk voor uit als ze zwaar verlies geleden hebben. Die aanpak werkte verfrissend.”

Occupy Wall Street

WallStreetBets verwezenlijkt nu eigenlijk wat de protestbeweging Occupy Wall Street nooit gekund heeft. “De kleine man vond het schandalig dat hij over het hoofd gezien werd. Nu heeft hij zelf een plek aan de pokertafel veroverd. Hij kan niet langer genegeerd worden.”

Het succes van het forum brengt echter ook gevaren met zich mee. In bepaalde krochten krioelt het van homofobe en racis­tische commentaren. Pogingen om die wanpraktijken de wereld uit te helpen, hadden een averechts effect. Rogozinski kreeg zoveel tegenwind van gebruikers dat hij sinds april zelf niet meer als moderator kan optreden op zijn forum.

Kinderen gepest

“Ik heb een dikke huid”, stelt de man. “Mensen mogen zeggen wat ze willen tegen mij, maar op een bepaald moment wordt het ook een morele kwestie. Mijn kinderen mogen niet de boodschap krijgen dat zoiets door de beugel kan.”

Vorige week kwam daar nog eens het telefoontje van een radeloze Andrew Left bovenop. Hij is een van de shortsellers die een zwaar verlies moest slikken door de ‘Robin Hood’-actie. Zijn kinderen bleken gepest te worden door dolgedraaide WallStreetBets-fans. “Natuurlijk veroordeel ik zo’n gedrag ten stelligste, maar ik kan er helaas niet veel aan doen. Het forum is niet meer wat het ooit geweest is. Vanuit mijn standpunt lijkt het alsof ik de slechterik in een horrorfilm traag maar zeker de trap op zie sluipen.” Toch een beetje een monster van Frankenstein dus...

