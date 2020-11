Als je plots 230.000 euro moet betalen: Johan (59) vecht al meer dan tien jaar om fout van fiscus recht te zetten

Wat nervositeit is nooit ver weg wanneer er een bruine enveloppe met een venstertje in de brievenbus valt, maar de belastingaanslag die Johan Daelemans tien jaar geleden onder ogen kreeg heeft hem en z’n gezin voor het leven getekend. In het boek ‘De belastingAANSLAG - als de overheid je vijand wordt’ - uitgegeven bij Kritak - heeft schrijver Erik Raeven het hallucinante verhaal neergeschreven. In beknopte versie gaat dat als volgt. De uitgeweken Vlaming Johan Daelemans besluit in 2005 zijn bedrijf dat racewagens bouwt in de regio Namen van de hand te doen. Samen met z’n vrouw wil hij in Noord-Frankrijk een nieuw leven starten: hij als bouwer van ultra lichte vliegtuigjes, zij gaat een kledingwinkel openen. In plaats van z’n zaak op te doeken, een papierwinkel die hem nog geld zou kosten, verkoopt hij de vennootschap zonder noemenswaardige inhoud door. Zo’n slapende vennootschap is gegeerd bij wie snel een zaak wil beginnen en de tralala die bij de oprichting komt kijken, wil vermijden. Of de vestigingsplaats van de firma mag blijven staan, vraagt de boekhouder van de koper. Johan stemt toe: zijn vierkantshoeve zal binnenkort toch te koop staan. Is dat slim? Achteraf beschouwd niet. “Maar het stond die mensen niet op het voorhoofd gedrukt wat ze van plan waren”, zegt hij vandaag. Wat ze van plan waren zou het parket van Mechelen vele jaren later boven spitten: een facturenzwendel met grootschalige belastingfraude met behulp van tientallen vennootschappen, waaronder het ex-bedrijf van Johan.