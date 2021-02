Alibaba ziet omzet flink stijgen door thuis winkelende consument

Waarom multimil­jar­dair Jack Ma maanden­lang verdween: hij werd groter dan de Communisti­sche Partij, en dat mag niet

20 januari Jack is back. Na 87 dagen complete radiostilte heeft Jack Ma (56), een van de rijkste mensen op deze planeet, weer een teken van leven gegeven. Wat er in de tussentijd gebeurd is, weet niemand. Al is het wel duidelijk dat de Chinese Alibaba-topman te dicht bij de zon heeft gevlogen. Of juister: te dicht bij president Xi Jinping.