Al vijfduizend inbreuken op tijdelijke werkloosheid

De coronacrisis heeft dit jaar een ongezien aantal werknemers in het systeem van tijdelijke werkloosheid geduwd. Nog zeker tot eind maart kunnen ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het virus - restaurants, bioscopen of luchtvaartmaatschappijen - hun personeel tijdelijk of gedeeltelijk laten thuisblijven terwijl ze een uitkering krijgen van de RVA. Die uitkering is goed voor 70 procent van het gemiddelde begrensde loon, met een maximum van 2.754,76 euro per maand.