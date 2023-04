Al 10.000 jobs bedreigd door faillissementen dit jaar

Inflatie in België steeg vorig jaar dubbel zo snel als lonen: “Werknemer is opnieuw het slachtof­fer”

In 2022 gingen de kosten van levensonderhoud in België vorig jaar bijna dubbel zo snel de hoogte in als de uurlonen. Cijfers van Eurostat tonen aan dat de loonindexeringen in ons land de stijgende kosten voor energie en huishoudelijke artikelen niet konden volgen.