Airbus krijgt miljardenorders van Chinese maatschappijen

“Iemand heeft Chinees vliegtuig opzette­lijk laten crashen vanuit cockpit”

De crash van een Chinees passagiersvliegtuig in maart is mogelijk geen ongeluk geweest. Uit gegevens van de zwarte doos blijkt dat iemand in de cockpit het toestel met opzet heeft laten neerstorten. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek tegen The Wall Street Journal.

18 mei