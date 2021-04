Airbus hervormt structuur van vliegtuigproductie

Momenteel is de vliegtuigproductie versnipperd over Airbus zelf, dochterbedrijven en toeleveranciers. Maar de assemblage van vliegtuigstructuren moet als kernactiviteit worden gezien, luidt het. Daarom zal Airbus twee nieuwe bedrijven oprichten: een dat de activiteiten binnen die tak integreert in Duitsland, en één dat hetzelfde doet in Frankrijk.

In Duitsland worden de fabrieken van Airbus in Stade en Hamburg en de activiteiten van Premium Aerotec in Nordenham, Bremen en voor een deel ook Augsburg in de nieuwe entiteit geïntegreerd. In Frankrijk gaat het om de Airbus-fabrieken in Saint-Nazaire en Nantes en de wereldwijde activiteiten van Stelia Aerospace.