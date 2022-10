Airbus betaalt bonus van 1.500 euro aan werknemers voor inflatie

“Mensen weten dat er een probleem is met de koopkracht. Politici durven dat nauwelijks te zeggen”: Annelies Verlinden (CD&V) opvallend scherp in interview

Annelies Verlinden (CD&V) is niet het soort politica dat scherp uithaalt. Maar het spektakel in de politiek wil ze met een chirurgisch mesje fileren: “Politiek gaat vandaag te vaak over de ijdelheid van politici. Het lijkt soms op een speelplaatshiërarchie, met de luide roepers bovenaan. En wat brengt dat op?”

