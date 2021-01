Air Belgium start met cargovluchten vanaf luchthaven Luik

Regering-De Croo overweegt belang in Ethias te verkopen

27 januari De federale regering overweegt haar belang in de verzekeraar Ethias te verkopen. Het proces zit nog in een prille fase, maar er werden al potentiële overnamekandidaten gepolst. Dat schrijven De Tijd en L’Echo. Vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil het belang van de federale regering in verzekeraar Ethias niet verkopen. Ook de Waalse regering laat weten geen interesse te hebben in een verkoop.