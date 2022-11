Ahold Delhaize-baas merkt toenemende spanningen met leveranciers

Lonen in België stijgen bijna 6 procent sneller dan in buurlanden

De uurloonkosten in België zullen in de periode 2020-2024 met 5,7 procent meer stijgen dan het gemiddelde van de buurlanden. Daardoor is er geen marge om de lonen nog te laten stijgen bovenop de inflatie. Dat staat in een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

8:31