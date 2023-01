Afgelopen jaar gingen ruim 9.800 bedrijven failliet: nog steeds minder dan voor coronapandemie

Het afgelopen jaar gingen in ons land 9.823 bedrijven failliet. Dat is een stijging met 42 procent tegenover 2021, maar nog altijd minder dan voor de coronapandemie, toen de overheid een reeks steunmaatregelen invoerde. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van studiebureau Graydon. Vooral in Vlaamse provincies gelden hogere faillissementscijfers dan voor de pandemie. Daarnaast hadden vooral jonge bedrijven het in 2022 moeilijk.

Het jaaroverzicht toont grote regionale verschillen aan. Zo zijn de faillissementen vooral in Vlaanderen aan een inhaalbeweging bezig. In de provincie Antwerpen werden afgelopen jaar 2.232 bedrijven failliet verklaard: het op een na hoogste aantal ooit en drie kwart meer dan in 2021. Ook Vlaams-Brabant breekt met 750 faillissementen het record van 2019 (709). In Brussel en Wallonië is er eveneens sprake van een stijgende trend, maar die is minder uitgesproken.

In 2022 gingen vooral jonge bedrijven – die minder dan vijf jaar geleden waren opgericht – over de kop. Zij vertegenwoordigden ruim 38 procent van alle faillissementen, het hoogste cijfer in zeker tien jaar. “Dat is opvallend omdat we de afgelopen jaren net een omgekeerde trend vaststelden. Die trend is ook een uitdrukkelijk Vlaams fenomeen. In Vlaanderen is maar liefst 41,15 procent van de gefailleerden jonger dan vijf jaar”, aldus Graydon.

Afgelopen jaar waren de horeca en de bouw opnieuw verantwoordelijk voor het hoogste aantal faillissementen. Zo werden in de bouwsector 2.023 bedrijven failliet verklaard, een stijging met bijna 41 procent. In de horecasector ging het om 1.619 faillissementsuitspraken, 56 procent meer dan in 2021. De transportsector was dan weer goed voor een absoluut record met 566 faillissementen, een toename van bijna 39 procent. “Binnen die sector noteren we een bijzonder hoge falingsgraad (1 op 31) bij de deelsector ‘posterijen en koeriers’”, klinkt het.