ACV wil bijdragen laten betalen op studentenjobs, maaltijdcheques en flexi-jobs: “Nu loopt de sociale zekerheid jaarlijks 16 miljard euro mis”

Holding Floridien­ne uit Waterloo investeert bijna 7 miljoen euro in Canadees roboticabe­drijf

3 september De beursgenoteerde holding Floridienne uit Waterloo investeert 10 miljoen Canadese dollar (ruim 6,7 miljoen euro) in het Canadese bedrijf Ecoation Innovative Solutions. Dat is actief in robotica en artificiële intelligentie die worden ingezet in de tuinbouw.