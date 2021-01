ACV vertrouwt Nederlandse kandidaat-overnemer e5 mode niet: “Geen zin om het verhaal van Mega World nog eens dunnetjes over te doen”

Vijf kandidaat-overnemers hebben zich gemeld voor modewinkelketen e5 mode, die tot eind januari bescherming tegen schuldeisers heeft. Een van die kandidaat-overnemers is de omstreden Nederlander Lex H., die een verleden van faillissementen met zich meedraagt en nu alles uit de kast zou halen om e5 mode in handen te krijgen. Dat is vernomen bij vakbond ACV Puls. “We hebben nochtans absoluut geen zin om het verhaal van Mega World nog eens dunnetjes over te doen”, zegt vakbondsman Sven De Scheemaeker (ACV Puls).

E5 mode, met hoofdzetel in Sint-Niklaas, kwam tijdens de eerste lockdown al eens in de financiële gevarenzone. Alle winkels gingen op 14 maart dicht en openden pas midden mei opnieuw de deuren. De keten verloor ongeveer 20 miljoen euro omzet, een kwart van zijn voorziene jaarlijkse verkoopcijfer, en er werd gekozen voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) bij de ondernemingsrechtbank in Dendermonde.

Tijdens die eerste beschermingsperiode voerde e5 mode een schuldherschikking door. Eind juni zette de rechtbank het licht op groen voor een doorstart. Na een ondernemingsraad in november vroeg het bedrijf een gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag aan, om het behoud van het geheel of een deel van de onderneming of van haar activiteiten te verzekeren. De ondernemingsrechtbank in Dendermonde besliste op 24 november om de vennootschappen e5 mode en ECG (European Clothing Group) te beschermen tegen schuldeisers tot 31 januari.

Van de vijf kandidaat-overnemers heeft er volgens De Scheemaeker één een onvolwaardig, veel te laag bod gedaan. Een andere is de omstreden Nederlander Lex H., en daar is de vakbond helemaal niet voor te vinden. “We hebben geen zin om het verhaal van Mega World nog eens dunnetjes over te doen”, aldus De Scheemaeker.

De 123 voormalige Blokker-winkels werden overgenomen door de omstreden Nederlander Dirk Bron, die ze omvormde tot Mega World. Maar Mega World ging failliet en de 650 werknemers staan op straat. Bron wijt de financiële problemen aan de coronacrisis, maar volgens ACV Puls zou er sprake zijn van wanbeleid en mogelijk zelfs fraude.

ZEB

Over de overige drie kandidaat-overnemers voor e5 mode is nog niet veel geweten, maar volgens De Scheemaeker zou ZEB een van hen zijn. De Colruyt-dochter zou evenwel maar een gedeeltelijk overnamebod gedaan hebben.

Donderdag is bij e5 mode een ondernemingsraad gepland met de gerechtsmandatarissen. De Scheemaeker betreurt alvast dat er bij dergelijke gerechtelijke procedures geen inspraak is van het personeel en dat ook een businessplan op de lange termijn vaak onderbelicht blijft. Bij e5 mode werken momenteel 480 mensen.