Actrice Kim Van Oncen laat in haar portemonnee kijken: “Met huurders heb ik álles al meegemaakt, van vernielingen tot een sekswerkster als bewoner”

Ma­rie-An­ne De Nil (67) van ‘The Sky is the Limit’ laat in haar portemon­nee kijken: “Als je rijk in je graf kruipt, heb je niet geleefd”

28 november Dat je geld niet door ramen en deuren moet smijten, maar beter spaarzaam kunt zijn: dat is de belangrijkste financiële les die ‘paardenvleesicoon’ Marie-Anne De Nil (67) meekreeg van haar ouders. “Al is geld uitgeven nog beter. Voor jezelf én de economie.” Voor onze nieuwe rubriek ‘Centen en percenten’ legt ze uit hoe ze haar financiële zaken beheert. “Investeren in iets dat in waarde stijgt is één ding, maar je moet er natuurlijk nog van kunnen scheiden.”