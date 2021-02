Accijnzen op bier brachten vorig jaar 15 procent minder op dan in 2019

Koksijde Miljoenen­boe­tes gevorderd voor illegale sigaretten­fa­briek in polderdorp, maar verdachten vragen vrijspraak: “We waren daar als bouwvak­kers”

23 december Elf Wit-Russen en een Litouwer hebben zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor hun rol in een illegale sigarettenfabriek in Wulpen, bij Koksijde. Bovendien werden in een opslagplaats in Veurne bijna vier miljoen namaaksigaretten aangetroffen. De beklaagden riskeren tot vijf jaar cel en tot 32 miljoen euro boete. “Maar wij weten van niks. We waren daar aan het werk als bouwvakkers”, zeggen de verdachten.