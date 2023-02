ABVV voert met provinciale acties druk op regering op

De vakbond wil onder meer dat de energieprijzen geblokkeerd worden. “Als dit niet kan in Europa, dan maar op nationaal niveau”, klinkt het. Ook pleit de organisatie voor een uitgebreid en blijvend sociaal tarief en premies zolang de facturen onbetaalbaar zijn. Daarnaast moeten de investeringen in hernieuwbare energie en energierenovatie worden opgevoerd en moeten energieleveranciers worden verplicht om het voordeligste energietarief aan te bieden en te communiceren, klinkt het.

Rozen uitdelen

De acties van 14 februari worden verspreid over de verschillende provincies. Zo staat er in het centrum van Antwerpen een sensibiliseringsactie op de planning waarbij militanten rozen uitdelen. In West-Vlaanderen zijn er pamfletacties in bedrijven en op publieke plaatsen en trekken militanten onder de slogan “Bedankt, automatische index!” met een gevulde winkelkar door Kortrijk. In Brussel is er tot slot om 10 uur voor de Financietoren een bijeenkomst voorzien, waarbij ook de militanten van Vlaams-Brabant zich zullen aansluiten.