ABVV hekelt "zeer ernstige" aanvallen op stakingsrecht: “Maak wetten om dit systeem te behouden”

PS-voorzitter Magnette doet tijdens 1 mei-toe­spraak deur dicht voor beperking werkloos­heid in de tijd

De Franstalige socialisten willen niet weten van een beperking van de werkloosheid in de tijd. “Dat staat niet in het regeerakkoord en we zullen er dus niet over praten”, zei PS-voorzitter Paul Magnette maandag in zijn toespraak naar aanleiding van het Feest van de Arbeid.