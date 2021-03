ABVV en ACV voeren maandag actie voor meer loon: hinder op openbaar vervoer, minder personeel in supermarkten

ACV en ABVV gaan maandag actievoeren voor meer loon. Het tweejaarlijks interprofessioneel overleg tussen bonden en werkgevers over de loonmarge - de maximale opslag die mogelijk is in een periode van twee jaar - was eerder op de klippen gelopen. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is er maar ruimte voor 0,4 procent opslag bovenop de index, maar dat is voor de bonden onvoldoende.

Vooral in sectoren die het wél goed deden tijdens de coronacrisis mikken de bonden op een hogere loonmarge. Ze wijzen ook op de vele dividenden die naar de aandeelhouders stromen, maar niet naar de werknemers. Daarnaast willen de bonden ook een hoger minimumloon en afspraken over werkbare loopbanen en landingsbanen.

De acties zullen in de eerste plaats voelbaar zijn bij het openbaar vervoer. Zowel bij de NMBS, De Lijn als de MIVB werd er voor maandag een stakingsaanzegging ingediend. Hoe groot de actiebereidheid is, blijft onduidelijk.

Minimumdienstverlening

Bij spoorwegmaatschappij NMBS wordt het werk vanaf zondagavond 22 uur voor 24 uur neergelegd. Wel komt er een minimumdienstverlening. De Lijn verwacht "aanzienlijke hinder" en raadt haar reizigers aan om een vervoersalternatief te voorzien. Ook de Brusselse MIVB raadt de reizigers aan om alternatieven te voorzien. De vervoersmaatschappijen zullen maandag hun klanten zo goed mogelijk in real time informeren over de hinder.

Daarnaast wordt er ook actiegevoerd bij bedrijven, over alle sectoren heen. De actiebereidheid lijkt alvast groot, klinkt het bij verschillende vakbondssecretarissen. "Vooral in bedrijven waar er tijdens de gezondheidscrisis is doorgewerkt, vaak in moeilijke omstandigheden. De mensen willen die flexibiliteit beloond zien", zegt William Van Erdeghem van ACV Metea. Alleen al voor de metaal- en de textielsector komt hij aan een 400-tal bedrijven waar gestaakt zal worden.

“Kleinere bezetting in supermarkten”

In enkele grote bedrijven zou de productie maandag volledig stilliggen, zoals bij Audi in Vorst, Volvo Trucks in Gent, busbedrijf Van Hool in Lier of ijsfabrikant Ysco in Langemark. In andere voedingsbedrijven zoals Sauzen Pauwels in Ranst of Avoko in Poperinge staakt een groot deel van het personeel. Op Brucargo in Zaventem, één van de belangrijkste logistieke hubs van ons land, zijn er filterblokkades gepland. De vrachtafhandeling op Brussels Airport zal grotendeels stilliggen. Bij luchtverkeersleider skeyes is er voorlopig geen stakingsaanzegging ingediend.

Ook bij de supermarkten zouden heel wat personeelsleden een dagje thuis blijven om te staken. "De actiebereidheid is groot, we verwachten in verschillende supermarkten een kleinere bezetting", zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. Winkelsluitingen liggen moeilijker omdat er door corona geen grote stakingsposten kunnen opgezet worden. Bij de niet-essentiële winkels kan er vanaf zaterdag enkel op afspraak gewinkeld worden en dus heeft het personeel waarschijnlijk andere zorgen.

“Dolk in de rug”

De werkgevers vinden de staking niet kunnen, nu de economie het zwaar te verduren heeft en er weer strengere lockdownmaatregelen gelden. "In deze grootste crisis in generaties voelt elke vermijdbare economische schade als een dolk in de rug. Nu staken is de welvaart helemaal kraken", zegt Voka.

De Vlaamse werkgeversorganisatie wijst ook op het negatieve effect van een staking op onze internationale concurrentiepositie en reputatie. "We mogen niet onderschatten hoe hoofdkwartieren van internationale ondernemingen naar deze staking kijken. In geen enkel Europees land wordt een nationale staking opgezet tijdens deze coronacrisis. Maar in België wel. Dit schaadt ons land en onze economie meer dan we kunnen vermoeden."

Hoe groot de economische schade van de staking precies is, valt moeilijk te becijferen. "Schattingen gaan uit van 340 miljoen euro verlies wanneer één op de vijf werknemers een dag niet aan de slag gaat", zegt Voka.