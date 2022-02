AB InBev legt brouwerijen in Oekraïne stil, productie in Rusland blijft draaien

AB InBev opereert in Oekraïne en Rusland via een joint venture met de Turkse brouwer. AB InBev Efes telt zowat 3.000 werknemers in Tsjernihiv, in het noorden van land, de noordoostelijke stad Charkiv en Mikolaiv in het zuiden, meldt Anadolu Efes aan financieel persbureau Bloomberg. De productie werd er donderdag stopgezet en de kantoren sloten de deuren. Het bedrijf nam er maatregelen om de werknemers te beschermen, klink het. In Rusland draait de productie normaal.

De CEO van AB InBev, Michel Doukeris, ging bij de Britse zakenkrant The Financial Times niet in op de vraag of de brouwerijen in de drie steden donderdag nog aan het produceren zijn. “De veiligheid van onze mensen is nu de grootste prioriteit voor de joint venture.” Doukeris laat weten dat ze voorbereid zijn op dit scenario. De joint venture telt zowat 7.000 werknemers in beide landen samen.