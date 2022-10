Aanvraagtermijn voor verwarmingspremie opnieuw verlengd. Nog tijd tot 15 november

De federale regering nam verschillende maatregelen om de energiefacturen van onze mensen te verlagen, zoals het basispakket energie van 980 euro of eerder ook de btw-verlaging en een verwarmingspremie van 100 euro. Bij veel huishoudens werd die premie van 100 euro via de energieleverancier al automatisch verdeeld via een korting op de voorschotfactuur.

Personen die de premie niet hebben ontvangen, moeten een aanvraag indienen. Dat kan nu nog tot 15 november via de website van de FOD Economie. Wie vragen heeft komt terecht bij het callcenter, waar een 100-tal mensen werken. De minister kwam het personeel bedanken voor hun inspanningen en beantwoordde ze zelf ook twee telefoontjes om te ondervinden welke vragen bezorgde burgers hebben.

"We gaan deze mensen nog eventjes nodig hebben, want we voorzien voldoende tijd om de aanvragen te registreren en te behandelen. Er vallen toch redelijk wat mensen uit en het is heel belangrijk voor ons dat iedereen die recht heeft op die premie die ook effectief kan krijgen", zegt Van der Straeten.

Stookoliepremie

Van de 100-tal medewerkers in het callcenter werkt iets meer dan een derde dagelijks op de aanvragen van de verwarmingspremie, het overige deel beantwoordt de aanvragen over de stookoliepremie, want die wordt niet automatisch verwerkt door de leveranciers. De verwarmingspremie werd al bij 4,1 miljoen gezinnen automatisch doorgevoerd. Daarnaast liepen er al 240.000 aanvragen binnen bij de FOD Economie en werden er al 100.000 behandeld. Voor de stookoliepremie werden er al iets meer dan 600.000 aanvragen ontvangen.

"Er komen een 45-tal nieuwe medewerkers voor een periode van 6 maanden om de uitrol van alle energiemaatregelen van de federale regering goed te doen verlopen. Ik wil dat iedereen die recht heeft op de energiesteun ze ook tijdig krijgt deze winter. In het licht van de hoge energieprijzen telt elk gebaar, elke premie", besluit Van der Straeten.