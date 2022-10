Aantal vrije beroepers op recordpeil

ECB gaat rente in eurozone waarschijn­lijk flink verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) voert de rente in de eurozone donderdag naar verwachting opnieuw flink op. Dat is nodig om de hoge inflatie te beteugelen. Maar de vraag is wel wat ECB-president Christine Lagarde zal zeggen in haar toelichting. Steeds meer economen vrezen dat de economie in een recessie kan belanden.

